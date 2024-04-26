خبير: عملية التنمية في سيناء على مدار العشر سنوات الماضية معجزة

تحدث العقيد حاتم عبد الفتاح، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، عن سيناء وتحريرها وما شهدته من اهتمام واضح السنوات الماضية من تتنمية ومشروعات جعلتها متميزة.

وقال خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن رمال محافظة سيناء شهدت العديد من المشروعات خلال السنوات الماضية، متابعا: برامج وعملية التنمية التي شهدتها سيناء على مدار العشر سنوات الماضية بمثابة معجزة.

واسترسل: محاولات تفكيك الدولة المصرية كان بداية من يناير 2011، والدول الاستعمارية بدأت في تنفيذ مخططها في مصر.

وأوضح أن تلك الدول نجحت هذه في تنفيذ 5 خطوات من إجمالي 6 خطوات.