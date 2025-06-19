الغباري: الولايات المتحدة تمكنت من جعل إيران عدوا للدول العربية

قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية مُستعمِر جديد في الشرق الأوسط، لكن بأسلوب جديد.

وأكد محمد الغباري، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الولايات المتحدة تمكنت من جعل إيران عدوا للدول العربية.

الولايات المتحدة

وأشار مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إلى أن الولايات المتحدة لن تدمر إيران، ولكنها ستبقي عليها، ولكن بقوة محدودة لإيران لن تتمكن من الخروج منها.

وأضاف مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، قائلا: "إيران ادلعت بعد علاقتها مع الولايات المتحدة، ولجأت للمشروع النووي".

وأكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن ما فعله دونالد ترامب تجاه برنامج إيران النووي في ولايته الأولى؛ جعلها تتقدم لما هى عليه الآن، لذا عاد لينتقم.