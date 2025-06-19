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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هتصل ومش هسمع صوتك.. الشيخ محمود حسان يودع والدته بكلمات مؤثرة

الشيخ محمود حسان
الشيخ محمود حسان
يمنى عبد الظاهر

شارك الشيخ محمود حسان منشورا بعد وفاة والدته أمس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الشيخ محمود حسان :" هذا هو رقم تليفون أمي ومسجله باسم باب الجنة أمي مش متخيل أني هتصل عليه ومش هسمع صوتك ياحبيبتي، أسال الله أن يرحم أمي رحمة واسعة، وأن يجعل هذه الليلة أسعد لياليها، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

أعلن الشيخ محمد حسان، وفاة والدته اليوم، مشيرًا إلى أنه سوف تقام عليها صلاة الجنازة مغرب من مجمع أهل السنة بقرية دموه بالمنصورة.

 يا أمي يا نبض قلبي

وقال الشيخ محمد حسان، عبر صفحته بـ"فيسبوك": “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أمي يا نبض قلبي ونور عَينى ومُعلمتي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف: «أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن ينعم عليها بكرمه وعفوه وأن يُسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجعلها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقاً».

وفاة والدته باب الجنة أمي صلاة الجنازة مغرب رقم تليفون أمي

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