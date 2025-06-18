«يا نبض قلبي».. الشيخ محمد حسان يعلن وفاة والدته ويحدد موعد ومكان الجنازة

أعلن الشيخ محمد حسان، وفاة والدته اليوم، مشيرًا إلى أنه سوف تقام عليها صلاة الجنازة مغرب من مجمع أهل السنة بقرية دموه بالمنصورة.

يا أمي يا نبض قلبي

وقال الشيخ محمد حسان، عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أمي يا نبض قلبي ونور عَينى ومُعلمتي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأضاف: «أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن ينعم عليها بكرمه وعفوه وأن يُسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجعلها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقاً».