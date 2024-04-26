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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حفل استثنائي لـ تامر حسني بذكرى تحرير سيناء في العاصمة الإدارية.. فيديو

تامر حسني
تامر حسني

أحيا الفنان تامر حسني أمس حفلا غنائيا بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة عيد تحرير سيناء وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وقدم تامر حسني الحفل بمشاركة المطربة أنغام، العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى غنائه مجموعة من الأغاني الوطنية والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
 

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج عرب وود مقاطع من الحفل أثناء غناء تامر حسني إحدى أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور.

 

الأطفال يمنعون تامر حسني من مغادرة المسرح

 

ومنع الأطفال الفنان تامر حسني من مغادرة المسرح بعد انتهاء غنائه في حفل أعياد سيناء، في لفتة طريفة.

 

تامر حسني يستعد لتصوير ري ستارت

 

من ناحية أخرى يستعد تامر حسني لتصوير فيلمه الجديد ري ستارت والذي كتبه أيمن بهجت قمر ويخرجه سارة وفيق.

 

تامر حسني وباسم سمرة 


كشف الفنان باسم سمرة، عن تعاونه مع تامر حسني، في فيلم ري ستارت، الذي يتم الإعداد له خلال الفترة الحالية.

نشر باسم سمرة صورة له مع تامر حسني، عبر تطبيق انستجرام، وكتب: «إنتظروني مع النجم العالمي تامر حسني في فيلم ( ري ستارت )».

 

فيلم “ري ستارت” من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.
 

عيد تحرير سيناء تامر حسني أنغام

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