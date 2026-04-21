تنسيق بين السياحة والصحة لتطوير الخدمات الطبية للسائحين.. حسام عبدالغفار يوضح التفاصيل

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع التنسيقي مع شريف فتحي ناقش تعزيز التعاون بين الوزارتين لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للسائحين بمختلف المقاصد السياحية، بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة وآمنة تعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تم الاتفاق على إعداد منظومة موحدة وشفافة لتسعير الخدمات الطبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الخاصة بحصول السائحين على الرعاية الصحية، مع اعتماد المنشآت الطبية في المدن السياحية وفق معايير الجودة المحلية والدولية.

وأكد أن هذه الخطوات تستهدف ضمان الشفافية ومنع أي استغلال، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى إطلاق منصة رقمية للسياحة الصحية تتيح للسائحين الاطلاع على الخدمات والأسعار بشكل واضح قبل الوصول إلى مصر.