مدبولي أمام البرلمان: نستهدف الاعتماد على 40% من الطاقة المتجددة بحلول 2028

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التحية للشعب المصري، لاستجابته في التعامل مع رؤية الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، الجلسة العامة للمجلس، اليوم، أثناء استعراض بيان حول الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال رئيس الوزراء: لم يخيب الشعب المصري الظن به في الاستجابة للترشيد، مشيدا بجهود وسائل الإعلام في التعامل مع ملف ترشيد استهلاك الطاقة.

تحركات الحكومة تأتي في ضوء توجيهات الرئيس

وأوضح مدبولي، أن تحركات الحكومة، تأتي في ضوء توجيهات الرئيس بشأن الحديث بلغة واضحة وكشف الحقائق في كافة الملفات في ضوء المشاركة المجتمعية في تحمل المسئولية.



وأشار إلى أن الخطة المستقبلية للحكومة، تتمثل في دعم النشاط الاقتصادي من خلال ضخ استثمارات كلية 3،8 تريليون جنيه، مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بنسبة 60%.

خفض الاعتماد على الوقود التقليدي

وقال مصطفى مدبولي: نعمل على خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوصول إلى 9366 ميجاوات طاقة متجددة.

وكشف رئيس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الوصول إلى 9366 ميجاوات طاقة متجددة، في 2026 من الطاقة المتجددة والعام الجاري ستزداد 2000 ميجا وات في العام المقبل.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أنه مع حلول عام 2028، سيكون الاعتماد على نحو 40% من الطاقة المتجددة.



وأشار مصطفى مدبولي، إلى جهود الحكومة في ملف الاستكشافات البترولية من أجل تأمين احتياجات مصر في ملف الطاقة.