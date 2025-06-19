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رئيس "العربية للتصنيع": نضع كافة القدرات التصنيعية لخدمة أهداف التنمية في دول القارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس "العربية للتصنيع": نضع كافة القدرات التصنيعية لخدمة أهداف التنمية في دول القارة

اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع
اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كريم الخطيب

أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الهيئة تضع كافة قدراتها التصنيعية، وتكنولوجياتها المتقدمة، ومنظومتها التدريبية والتعليمية، لخدمة أهداف التنمية في دول القارة الأفريقية، واضعة نصب عينيها التعاون القائم على نقل التكنولوجيا، والتصنيع المشترك، وبناء الكفاءات البشرية.

وأضاف "عبد اللطيف" خلال لقائه مع سفراء الدول الأفريقية بالهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تفتح أبوابها للتعاون في مختلف المجالات الصناعية، وتضع إمكانياتها تحت تصرّف الأشقاء في القارة، إيماناً منها بأن قوتنا في تكاملنا، ونهضتنا في تعاوننا المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل لشعوبنا.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تشارك بالفعل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية  بالعديد من دول القارة الأفريقية ومنها مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة المياه وغيرها، فضلا عن تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية بمنتجات تتمتع بمعايير الجودة العالمية وبأسعار تنافسية .

وأشار إلى أنه انطلاقًأ من حرص الهيئة العربية للتصنيع على دعم مصادر الطاقة النظيفة في مصر والقارة الأفريقية، فقد أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بمشروعات الطاقة المتجددة، ونفذت بالفعل محطة طاقة شمسية بقدرة 4 ميجاوات في أوغندا، ويجري حالياً تنفيذ محطة أخرى في جيبوتي، بما يعكس حرصنا على دعم البنية التحتية للطاقة المتجددة في القارة السمراء.

تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية

وشدد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع آفاق الشراكات واستثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة والدول الأفريقية الشقيقة، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية والمشاركة في المشروعات التنموية المتنوعة.

زيارة الوفد الأفريقي

وأعرب  اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، عن اعتزازه بزيارة الوفد الأفريقي باعتبارها فرصة هامة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات وقدرات الصناعة المصرية وتطورها في إطار الجمهورية الجديدة، مؤكدا تقديره لدور وأهمية العمل الدبلوماسي في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، خاصة مع الحوافز المشجعة للمستثمرين التي تتمتع بها مصر الآن في مختلف القطاعات وأوجه الصناعة المختلفة.

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