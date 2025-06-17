شركة جديدة لتصنيع الشرائح والمسامير الطبية.. رئيس العربية للتصنيع يكشف التفاصيل

كشف اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل الشركة الجديدة وهي تحت اسم "الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية".

أكد "عبداللطيف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الهيئة أنشأت شركة جديدة تحت اسم “الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية”، تهدف إلى تصنيع الشرائح والمسامير الطبية للعظام محليًا، وهي منتجات كانت تُستورد بالكامل من الخارج.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الشركة بدأت أيضًا في تصنيع المفاصل الطبية الصناعية باستخدام تكنولوجيا ألمانية، مضيفا أن المصنع تم بناؤه بالكامل، وتم تركيب المعدات، وحاليًا يعمل في مرحلة الإنتاج التجريبي.

إنشاء مصنع لأجهزة الأشعة الطبية

وأضاف أن العربية للتصنيع، تخطط أيضًا لإنشاء مصنع لأجهزة الأشعة الطبية المختلفة في مصر، مشيرا إلى أن الهدف هو توطين صناعات طبية متطورة داخل البلاد لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

ولفت إلى أن الهيئة تطمح لإنشاء مدينة طبية متكاملة، موضحًا أن الخطوة التالية بعد المصنع الحالي تشمل إنشاء مصنعين جديدين، أحدهما لإنتاج السرنجات الآمنة، والآخر للخيوط الجراحية.

وشدد اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن هذه المنتجات لا تزال تُستورد من الخارج، ولكن المصانع الجديدة قابلة للتوسع.