العربية للتصنيع: ننتج هذا العام سيارة سيترون سي فور إكس بنسبة مكون محلي 45%

أكد اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن ننتج هذا العام سيارة سيترون سي فور اكس بنسبة مكون محلي 45% وقادرون على زيادة النسبة، مضيفا ان هذا الامر يساهم في تقليل سعرها.



وأضاف اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير.

وتابع اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن أيضا نعمل على رفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة باستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.