أمطار وضربات برق.. إيقاف مباراة باتشوكا وسالزبورج لسوء الأحوال الجوية

أوقف الجزائري مصطفى غربال حكم مباراة باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي، اللعب في بداية الشوط الثاني بسبب سوء الطقس في ملعب "TQL" بالولايات المتحدة الأمريكية.التي يقام عليه المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى، من مباريات المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية.

واضطر الحكم لإيقاف المباراة في وقت كان يتقدم فيه فريق سالزبورج على باتشوكا، بهدف نظيف، بعدما تلقى إشارة من المنظمين بأن هناك تقلبات مناخية قد تعرض حياة اللاعبين للخطر خلال الدقائق القادمة.

وعلى الفور استجاب غربال للتحذيرات وطلب من اللاعبين الدخول إلى غرف خلع الملابس، ليعلن المذيع الداخلي في الاستاد عن إيقاف اللعب بسبب التحذيرات المناخية.

وطلب المنظمون أيضا من الجماهير إخلاء الجزء المكشوف من المدرجات والاحتماء بالمناطق المغطاة خشية التعرض لضربات البرق حال هطول الأمطار بغزارة مع السحب الكثيفة التي غطت ملعب المباراة.

وأعلن الجهاز الفني لنادي باتشوكا وريد بول سالزبورج، عن تشكيلتيهما والتي جاءت كالتالي:



تشكيلة باتشوكا

حراسة المرمى: كارلوس مورينو.



خط الدفاع: إدواردو باورمان، بريان جونزاليز، فيديريكو بيريرا، لويس رودريجيز.



خط الوسط: بيدرو بيدرازا، أجوستين بالافيسينو، إلياس مونتيل.



خط الهجوم: أليكسي دومينجويز، سالومون روندون، كينيدي.



تشكيل ريد بول سالزبورج



حراسة المرمى: كريستيان زاويشيتزيكي.



خط الدفاع: جاكوب راسموسين، فرانس كرايتزيج، ستيفان لاينر، جوان جادو.



خط الوسط: مادس بيدستروب، أوسكار جلوخ، فالنتين سالزباشير.



خط الهجوم: إدموند بايدو، بيتر راتكوف، دورجيليس نيني.