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ريبيرو يكشف موقفه من معاقبة تريزيجيه بسبب ركلة جزاء إنتر ميامي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريبيرو يكشف موقفه من معاقبة تريزيجيه بسبب ركلة جزاء إنتر ميامي

تريزيجيه
تريزيجيه
محمد سمير

كشف الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقفه من من معاقبة محمود حسن تريزيجيه بسبب إصراره على تسديدة ركلة جزاء خلال مباراة إنتر ميامي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال ريبيرو خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبالميراس: زيزو لاعب جيد وشارك في أول مباراة مع الأهلي، أما مسألة معاقبة تريزيجيه بسبب ركلة الجزاء فهو أمر لا أريد الحديث فيه، نحن فريق جماعي ولا أريد الحديث بشكل فردي.


وقال مدرب الأهلي عن رقابة استيفاو نجم بالميراس: رأينا ذلك في إنتر ميامي فهناك لاعبون يُجبرونك على اللعب منفردًا وتجنب المواقف التي قد يُديرون فيها ظهرهم لك، وربما يُمكنك اللعب في الخلف أكثر، عندما تلعب دفاعيًا، تكمن الفكرة في جعل خصمك يلعب بشكل أسوأ من المعتاد وهذا ما فعلناه مع ميسي، الأمر يتعلق بمنع فرصهم، ومنعهم من تلقي التمريرات، وجعلهم يشعرون بعدم الارتياح، ومحاصرين، وسوء أدائهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.
 

خوسيه ريبيرو ريبيرو محمود حسن تريزيجيه الأهلي الأهلي وبالميراس كأس العالم للأندية

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