قرار جمهوري بتعيين الدكتور عادل عبد العظيم رئيسًا لمركز البحوث الزراعية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جمهوريًا بتعيين الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم رئيسًا لمركز البحوث الزراعية، وذلك بتفويض من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المنظومة البحثية الزراعية وتطويرها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الأمن الغذائي في مصر.

مناصب قيادية داخل مركز البحوث الزراعية

ويُعد الدكتور عادل عبد العظيم من الكفاءات البحثية البارزة في القطاع الزراعي، حيث شغل العديد من المناصب القيادية داخل مركز البحوث الزراعية، منها رئيس قسم بحوث تربية القطن، ووكيل ثم مدير معهد بحوث القطن، كما تولى إدارة صندوق تحسين الأقطان، ثم شغل منصب نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب، قبل صدور قرار تعيينه رئيسًا للمركز.

وأعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خالص تهانيه للدكتور عادل عبد العظيم، مؤكدًا أن القرار يعكس تقدير الدولة لخبراته ومسيرته العلمية، وثقة القيادة السياسية في قدرته على قيادة أكبر مؤسسة بحثية زراعية تطبيقية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

مواصلة جهود التطوير والتحديث

من جانبه، أعرب الدكتور عادل عبد العظيم عن بالغ شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثقة الغالية، ولرئيس مجلس الوزراء على إصدار القرار، مؤكدًا التزامه بمواصلة جهود التطوير والتحديث داخل المركز، وتعزيز التكامل بين المعاهد والمعامل البحثية، وتكثيف أنشطة الإرشاد الزراعي والتدريب، بما يسهم في خدمة المزارع المصري ودعم السياسات الزراعية للدولة.

ويُعد مركز البحوث الزراعية أحد أبرز الأذرع العلمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إذ يضم أكثر من 16 معهدًا بحثيًا و12 معملاً مركزيًا، بالإضافة إلى عشرات المحطات والمراكز البحثية الإقليمية، وقطاعي الزراعة الآلية والإنتاج، ويضطلع بدور محوري في دعم خطط التنمية الزراعية وتعزيز الابتكار والبحث العلمي في مصر.