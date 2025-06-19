قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتعيين الدكتور عادل عبد العظيم رئيسًا لمركز البحوث الزراعية
الغباري: الولايات المتحدة تمكنت من جعل إيران عدوا للدول العربية
إبراهيم فايق يكشف مفاجأة محتملة في مباراة الأهلي وبالميراس
أمطار وضربات برق.. إيقاف مباراة باتشوكا وسالزبورج لسوء الأحوال الجوية
هتصل ومش هسمع صوتك.. الشيخ محمود حسان يودع والدته بكلمات مؤثرة
رئيس "العربية للتصنيع": نضع كافة القدرات التصنيعية لخدمة أهداف التنمية في دول القارة
إيران ترحب بعرض ترامب للاجتماع وسط تصعيد متواصل مع إسرائيل
عقبال الأهلي.. الغندور يعلق على تعادل الهلال مع ريال مدريد
إيران ترد على ترامب: التفاوض غير مقبول وسنستهدف مصالح أمريكا إذا تدخلت
مدرب العين: الأهلي الفريق العربي الأقرب للتأهل للدور الثاني بمونديال الأندية
ريبيرو يكشف موقفه من معاقبة تريزيجيه بسبب ركلة جزاء إنتر ميامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار جمهوري بتعيين الدكتور عادل عبد العظيم رئيسًا لمركز البحوث الزراعية

الدكتور عادل عبدالعظيم
الدكتور عادل عبدالعظيم
شيماء مجدي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جمهوريًا بتعيين الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم رئيسًا لمركز البحوث الزراعية، وذلك بتفويض من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المنظومة البحثية الزراعية وتطويرها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الأمن الغذائي في مصر.

مناصب قيادية داخل مركز البحوث الزراعية

ويُعد  الدكتور عادل عبد العظيم من الكفاءات البحثية البارزة في القطاع الزراعي، حيث شغل العديد من المناصب القيادية داخل مركز البحوث الزراعية، منها رئيس قسم بحوث تربية القطن، ووكيل ثم مدير معهد بحوث القطن، كما تولى إدارة صندوق تحسين الأقطان، ثم شغل منصب نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب، قبل صدور قرار تعيينه رئيسًا للمركز.

وأعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خالص تهانيه للدكتور عادل عبد العظيم، مؤكدًا أن القرار يعكس تقدير الدولة لخبراته ومسيرته العلمية، وثقة القيادة السياسية في قدرته على قيادة أكبر مؤسسة بحثية زراعية تطبيقية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

مواصلة جهود التطوير والتحديث

من جانبه، أعرب الدكتور عادل عبد العظيم عن بالغ شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثقة الغالية، ولرئيس مجلس الوزراء على إصدار القرار، مؤكدًا التزامه بمواصلة جهود التطوير والتحديث داخل المركز، وتعزيز التكامل بين المعاهد والمعامل البحثية، وتكثيف أنشطة الإرشاد الزراعي والتدريب، بما يسهم في خدمة المزارع المصري ودعم السياسات الزراعية للدولة.

ويُعد مركز البحوث الزراعية أحد أبرز الأذرع العلمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إذ يضم أكثر من 16 معهدًا بحثيًا و12 معملاً مركزيًا، بالإضافة إلى عشرات المحطات والمراكز البحثية الإقليمية، وقطاعي الزراعة الآلية والإنتاج، ويضطلع بدور محوري في دعم خطط التنمية الزراعية وتعزيز الابتكار والبحث العلمي في مصر.

الوزراء البحوث الزراعية السيسي المنظومة البحثية الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

600 جنيه.. الذهب يفاجئ الجميع ويهبط مجددًا في محلات الصاغة

نزل 600 جنيه.. الجنيه الذهب يفاجئ الجميع ويهبط في محلات الصاغة

أسعار الأسمنت

قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت وهذا ثمن الطن للمستهلك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

زعيم كوريا الشمالية

حذرت تل أبيب.. أول تعليق من كوريا الشمالية على حرب إيران وإسرائيل

كشرى ابو طارق

صاروخ كشري أبو طارق" يربك هيئة البث الإسرائيلية ويتصدر تريند السوشيال ميديا

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

رئيس الوزراء

عفو رئاسي بمناسبة ثورة 30 يونيو.. 10 قرارات جديدة للحكومة في اجتماع اليوم

ترشيحاتنا

ميدو

شخصية كبيرة.. ميدو يعلق على مستوى الهلال السعودي أمام ريال مدريد

الهلال السعودي

حاجة تشرف.. إعلامي يعلق تعادل الهلال أمام ريال مدريد

كوكا

أحمد نبيل كوكا يعلق بعد غيابه عن مباراة الأهلي

بالصور

بملابس كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار رفقة محمد سامي

.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى
.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى
.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى

ببطن مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة ماجد المصري ماهيتاب

ابنة ماجد المصرى
ابنة ماجد المصرى
ابنة ماجد المصرى

معتقدات خاطئة عن الإيدز.. لاينتقل بهذه الطرق واعرف المخاطر الحقيقة

الايدز
الايدز
الايدز

فيديو

مطعم بلبنان

سهرة على وقع الانفجار.. مطعم لبناني يفرض رسوما على مشاهدة سقوط الصـ.واريخ الإيرانية

مصطفى الفقي

إيران هدفها فارسي والكيان يحاول استفزاز مصر .. مصطفى الفقي يكشف المستور

السبب وراء وقف صفقة زيزو

بقيمة 300 مليون جنيه.. سبب توقف انتقال زيزو لنيوم السعودي في آخر لحظة؟

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد