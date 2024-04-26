النشرة الدينية.. مواعيد الصلاة بالتوقيت الصيفي وتطبيقات حسن الخلق في الإسلام

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

مفتي الجمهورية : الدعاء لولي الأمر في مرتبة أعلى من رتبة الابتهال للنفس



خطيب المسجد النبوي: الملائكة تحفظ المؤمن من الشياطين.. وأعلى درجات الاستقامة أداء الفرائض



أعضاء القافلة الدعوية المشتركة: الأخلاق غاية العبادات وأساس قيام الحضارات



خطيب الأوقاف يكشف عن تطبيقات حسن الخلق في الإسلام



وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 3 مايو



حكم الأذان الثاني لصلاة الجمعة ومتى فرض؟ معلومات فقهية مهمة



موعد صلاة الجمعة .. فضلها وسننها ومتى يجوز ترك صلاتها



كيف كان يقضي النبي يومه؟ .. دعوة وعبادة وخدمة الأهل



مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي وموعد صلاة الجمعة .. اعرفها بعد تغيير الساعة



فضل قراءة سورة الكهف ووقت تلاوتها وسر «اللاءات العشر»



حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة.. الأزهر يجيب



دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة.. اللهم اقض حوائجنا

