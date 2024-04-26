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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي.. اعرفها بعد تغيير الساعة

مواعيد الصلاة في
مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي

أصبحت مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي في مصر ، هي الشغل الشاغل لجموع المصريين في هذه الآونة، بعد تغيير الساعة والعمل بنظام التوقيت الصيفي من منتصف ليل اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، حيث تغيرت الساعة وتقدمت لمدة ستين دقيقة، فتحولت من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة بعد منتصف الليل، ليبدأ التوقيت الصيفي في مصر.

التوقيت الصيفي في مصر.. اعرف مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

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مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي

وخلال الساعات الماضية يهتم المصريون بتغيير توقيت الساعة ومعرفة مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي، وخاصة صلاة الجمعة بعد العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 2024.

وفي هذا التقرير نرصد مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي في مصر بعد تغيير الساعة.

مواعيد الصلاة

القاهرة

صلاة الفجر 4:43  ص
صلاة الجمعة 12:53 م
صلاة العصر 29: 4 م
صلاة المغرب 7:29 م
صلاة العشاء  8:51م

الإسكندرية

الفجْر٤:٤٥ ص
الشروق٦:٢٠ ص
الظُّهْر١٢:٥٨ م
العَصر٤:٣٧ م
المَغرب٧:٣٦ م
العِشاء٩:٠١ م

مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة

كما يهتم المصريون بالبحث عن مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة، فقعد تغيرت مواقيت الصلاة بداية من فجر اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 وتقدمت مواقيت الصلاة لمدة تقارب الساعة عن المواقيت السابقة، والتي هي كالتالي:

الصلاة

الاقصر

الفجْر٤:٤٨ ص
الشروق٦:١٧ ص
الظُّهْر١٢:٤٧ م
العَصر٤:١٨ م
المَغرب٧:١٨ م
العِشاء٨:٣٧ م

الواحات

الفجْر٤:٥٦ ص
الشروق٦:٢٨ ص
الظُّهْر١:٠٢ م
العَصر٤:٣٧ م
المَغرب٧:٣٧ م
العِشاء٨:٥٨ م

الإسماعيلية

الفجْر٤:٣٧ ص
الشروق٦:١٢ ص
الظُّهْر١٢:٤٩ م
العَصر٤:٢٦ م
المَغرب٧:٢٦ م
العِشاء٨:٥٠ م

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