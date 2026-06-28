"تبليط كهف أثري بالسيراميك".. برلمانية تنتقد أعمال تطوير مغارة جبل درنكة

انتقدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، طريقة التعامل مع أعمال تطوير مغارة جبل درنكة، متسائلة عن الأسس الأثرية والمعمارية التي استندت إليها أعمال الترميم، بعد تداول صور تشير إلى استخدام السيراميك داخل الكهف.

برلمانية تنتقد أعمال تطوير مغارة جبل درنكة

وقالت صابر عبر صفحتها على فيسبوك:"انا عاوزة افهم من مختصين معماريين وآثريين.. هل فيه أي منطق في الدنيا يقول انه طبيعي في اطار اعمال تطوير يتم تبليط كهف أثري سيراميك ؟.. بتكلم عن مغارة جبل درنكة! عارفة إن التطوير و التحديث قديم بس بحاول افهم المنطق الأثري في الترميم و آلية صناعة القرار وانفاذه في كل شيء مشابه".