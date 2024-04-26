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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

التوقيت الصيفي في مصر.. اعرف مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

بدأ التوقيت الصيفي في مصر من منتصف ليل اليوم الجمعة، حيث تغيرت الساعة وتقدمت لمدة ستين دقيقة، فتحولت من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة بعد منتصف الليل، ليبدأ التوقيت الصيفي في مصر.

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التوقيت الصيفي في مصر

وخلال الساعات الماضية يهتم المصريون بتغيير توقيت الساعة ومعرفة مواقيت الصلاة، وخاصة صلاة الجمعة بعد العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر.

وفي هذا التقرير نرصد مواقيت الصلاة اليوم الجمعة بعد التوقيت الصيفي في مصر وتغيير الساعة.

القاهرة

صلاة الفجر 4:43  ص
صلاة الجمعة 12:53 م
صلاة العصر 29: 4 م
صلاة المغرب 7:29 م
صلاة العشاء  8:51م

الإسكندرية

الفجْر٤:٤٥ ص
الشروق٦:٢٠ ص
الظُّهْر١٢:٥٨ م
العَصر٤:٣٧ م
المَغرب٧:٣٦ م
العِشاء٩:٠١ م

الاقصر

الفجْر٤:٤٨ ص
الشروق٦:١٧ ص
الظُّهْر١٢:٤٧ م
العَصر٤:١٨ م
المَغرب٧:١٨ م
العِشاء٨:٣٧ م

الواحات

الفجْر٤:٥٦ ص
الشروق٦:٢٨ ص
الظُّهْر١:٠٢ م
العَصر٤:٣٧ م
المَغرب٧:٣٧ م
العِشاء٨:٥٨ م

الإسماعيلية

الفجْر٤:٣٧ ص
الشروق٦:١٢ ص
الظُّهْر١٢:٤٩ م
العَصر٤:٢٦ م
المَغرب٧:٢٦ م
العِشاء٨:٥٠ م

التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الصيفي توقيت الساعة مواقيت الصلاة صلاة الجمعة

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