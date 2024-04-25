مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي .. هذه مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية

كثرت التساؤلات من قبل الكثيرين خلال الساعات القليلة الماضية حول مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بعد عودة التوقيت الصيفي 2024 في مصر وتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، والذي من المقرر تطبيقه الجمعة 26 أبريل.

مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية

تبدأ المحافظات غدًا الجمعة 26 أبريل الجاري، تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي، حيث تغلق المحلات التجارية في الساعة 11 مساءً، فيما تغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل.

وحددت المادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، حيث تكون شهور الصيف وفقا للمادة اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والمولات بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي؛

- فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.

- يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً

- عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

- تُستثنى من المواعيد محال البقالة، والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

- مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

- يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

التوقيت الصيفي

تستعد مصر لبدء تطبيق آلية التوقيت الصيفي مساء اليوم الخميس، حيث يطبق القرار في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2024، حيث يأتي ذلك تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي.

ونص القانون رقم 24 لسنة 2023: على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ويعمل التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيان مجلس الوزراء، حيث يتم تغيير الساعة في منتصف ليلة الجمعة 26 إبريل 2024، بتقديمها 60 دقيقة إذ يستمر هذا التوقيت إلى 28 أكتوبر 2024.

وطبقت الحكومة العمل بـ التوقيت الصيفى في شهر إبريل الماضى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

وجاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر إبريل للعام الماضي 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

كان مجلس الوزراء قد وافق في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، إذ يهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.

ويهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة.

وكان تطبيق تقديم عقارب الساعة في مصر وتأخيرها بدأ في عام 1945، بموجب المرسوم بقانون رقم 113 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، في عهد الملك فاروق الأول، ومنذ ذلك الحين، صدرت العديد من القوانين في مصر بشأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه.

يذكر أنه بدأ العمل بالتوقيت الشتوي، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، واستمر العمل به لمدة 6 أشهر، لينتهي بتاريخ الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وهو الجمعة الأخير من الشهر.

أما عن طريقة ضبط التوقيت الصيفي في مصر 2024 على الكمبيوتر وأجهزة المحمول، فيمكن تغيير الساعة عن طريق الخطوات التالية: