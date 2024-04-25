هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي رسميا

يسعي العديد من المواطنين لمعرفة الموعد الرسمي لـ إلغاء التوقيت الشتوي وعودة العمل بالتوقيت الصيف، وذلك بعد انتهاء فصل الشتاء وتحسن الأحوال الجوية.



أهمية العمل بالتوقيت الصيفي

ووفقا لقرار الحكومة تم العمل بالتوقيت الشتوي بداية من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 ، وعليه هناك أيام قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الصيفي في مصر.

وكان مجلس الوزراء قرر فى وقت سابق العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليل الجمعة 26 أبريل، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة وبالتالي يتم العمل بالتوقيت الصيفي في الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة.

ويتم العمل بالتوقيت الصيفي خلال شهور الصيف حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، وينتظر الكثير من المواطنين، انتهاء تطبيق التوقيت الشتوي لبدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر.



موعد تطبيق التوقيت الصيفي



ومن المقرر أن يبدء العمل بالتوقيت الصيفي غدا الجمعة حتي شهر أكتوبر ، وعليه يتم تقديم الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم سيتم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي



وتسعى الحكومة من تطبيق التوقيت الصيفي إلي توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

موعد بداية التوقيت الصيفي



وسيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي غدا الجمعة 26 أبريل الجاري، وفق إعلان مجلس الوزراء في بيان سابق له، والذي أوضح فيه أن العمل بالتوقيت الشتوي يستمر حتى الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل عام.

ويتم العمل بالتوقيت الصيفي، من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 26 أبريل، في الساعة 12 منتصف الليل، بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر العمل به إلى يوم 28 أكتوبر 2024، والذي يتم فيه تغيير الساعة للتوقيت الشتوي.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار العمل بالتوقيت الصيفي على أنّ تقدم الساعة في أنحاء جمهورية مصر العربية كافة، بمقدار 60 دقيقة، بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.