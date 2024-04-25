متنساش تغير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي خلال ساعات

قال الإعلامي أحمد دياب، إن المصريين يستعدون لتطبيق التوقيت الصيفي بعد ساعات قليلة جدا من الآن، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تغيير الساعة وفقا لقرار الحكومة فى منتصف ليلة الجمعة الموفق 26 إبريل.

وأضاف خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر.

سبب تطبيق التوقيت الصيفي

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، فإنه يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي وتغيير الساعة في مصر، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وبذلك فإنه في يوم الخميس 25 أبريل يتم تغيير الوقت في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، إلى الساعة 1:00 صباحًا.