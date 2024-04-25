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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يرشد الطاقة.. خبير مناخ يكشف مميزات التوقيت الصيفي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور تحسين شعلة، خبير المناخ، إن صاحب فكرة التوقيت الصيفي هو عالم أمريكي ولكن قوبلت بالرفض، تلاها عالم بريطاني وعرضه أيضا ورفضت الفكرة، مشيرا إلى أنه تم توقيت التوقيت الصيفي فعليا خلال الحرب العالمية الأولى.

وأضاف الدكتور تحسين شعلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب والإعلامية فاتن عبد المعبود، أن الغرض من فكرة التوقيت الصيفي هو الترشيد اقتصاديا فى الطاقة، وحفاظا على الاقتصاد.

وأوضح أنه من ضمن مميزات التوقيت الصيفي هو تطويل ساعات النهار وتقليل ساعات الليل، وبالتالي غروب الشمس ووقت المغرب سيتم خلال الساعة 7 ونصف، حيث لا يقوم المواطنون باستخدام الكهرباء.

الدكتور تحسين شعلة خبير المناخ التوقيت الصيفي غروب الشمس الطاقة

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