العرفان لأهالي سيناء| طرح مدينة رفح الجديدة ..وتخفيض 55% من سعر الوحدة السكنية

أعلن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن طرح مدينة رفح الجديدة، أمام أهالي مدينة رفح، المنقولين بسبب الحرب على الإرهاب، بعد تصديق الرئيس السيسي بتخفيض قيمة الوحدة السكنية بقيمة 55% من السعر الأساسي لأبناء رفح.

خفض سعر الشقة 55%

وأكد المحافظ، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة رفح الجديدة، أن إنشاء مدينة رفح الجديدة لتوفير السكن الملائم لأهالي مركز ومدينة رفح بعد الفترة العصيبة التي مروا بها، ورغبة الدولة في إعادة الحياة الطبيعية على أرض سيناء الغالية، حيث اهتمت الدولة بإعادة تعمير المناطق المتضررة عن طريق تجمعات سكنية جديدة لتوفير حياة كريمة للسكان ولمساعدتهم في طي صفحة الإرهاب، وبدأ صفحة جديدة عنوانها التعمير والبناء.

وأضاف المحافظ أنه تم إنشاء مدينة رفح على 3 مراحل، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولي بعدد 272 عمارة سكنية، بالإضافة إلى منطقة خدمات رئيسية تشمل كافة المرافق الخدمية، وهى مسجدان ومدرستان للتعليم الأساسي وحضانة ومحال تجارية ومخبز ومكتب بريد وسنترال ونقطة شرطة ومطافي، وتشمل المدينة على شبكة طرق أسفلتية ومحطة رفع مياه للشرب وشبكات مياه للشرب وشبكات للصرف الصحي ومحطة صرف صحي.

أشار المحافظ إلى أنه يجري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلتين الثانية والثالثة بعدد 578 عمارة، بالإضافة إلى مبني المجمع الخدمي الحكومي، والذي يشمل كافة المديريات، وكذا مناطق خدمات، وهى عدد 3 مدارس سمعي وبصري وفكري وعدد 12 مدرسة تعليم ابتدائي وإعدادي ومدرستان ثانوي عام ومدرسة ثانوي صناعي بالورش ومدرسة ثانوي زراعي بجميع الأقسام وناد رياضي وحديقتان مركزيتان وسوق تجارية متكاملة وموقف سيارات ومحطة وقود ومنطقة صناعية ومنطقة للتوسعات المستقبلية، حيث روعي عند التخطيط للمشروع بأن تكون الوحدات السكنية كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفوري.

لفت المحافظ إلى أنه تم طرح المرحلة الأولي من مدينة رفح الجديدة ، بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة ولمدة شهر، إذ تم الطرح للمرحلة الأولى «أسبقية أولي» بعدد 41 عمارة سكنية (أرضي و3 طوابق)، بإجمالي عدد 656 وحدة سكنية، كل منها عبارة عن 3 غرف وصالة بمساحة 120 مترا مربعا، لافتا إلى أنه تم تخصيص نسبة 10% لأسر الشهداء والمصابين من أهالي رفح حتى الدرجة الأولى، 5% للأفراد من ذوي الهمم من أهالي رفح «دور أرضي»، 5% للمحافظة «سكن إداري / جهات حكومية / هيئات حكومية» بالثمن، 80% لعموم أهالي مدينة رفح والعاملين بها، على أن تكون الإقامة دائمة قبل عام 2014.

واستعرض المحافظ الإجراءات الخاصة بعملية الطرح والمستندات المطلوبة ومقدم الحجز والأقساط الشهرية، مؤكدًا على أن السيد رئيس الجمهورية صدق على تخفيض قيمة الوحدة السكنية لأهالي رفح بنسبة 55% من السعر الأساسي.

رد الجميل لأهالي سيناء

في هذا الصدد أشاد أبو بكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، بهذه الخطوة باعتبارها تأتي في إطار تنمية سيناء ذلك الاتجاه الذي بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجه الحكومة في اكثر من مناسبة بضرورة تعمير وتنمية سيناء بعد تطهيرها من الارهاب.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا رأينا في سيناء مشروعات زراعية و صناعية وانتاجية ، وعلى كل المستويات ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة هامة لاهالي رفح سيناء بشكل عام من قبل الحكومة ، كما أنها تسعد الاهالي في سيناء وتزيد من انتمائهم للوطن وتأتي في اطار جهود القيادة السياسية لرد الجميل لاهالي سيناء الذين وقفوا مع الدولة في مواجهة الارهاب، وبالتالي هذا الاجراء مرحب به للغاية وسيعمل على زيادة التنمية والتوطين للسكان في سيناء.

من جانبه قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية ، إن هذه الخطوة تدل على عظمة القيادة السياسية ، وأن فخامة الرئيس السيسي جاء ليعوض اهالي سيناء عن معاناتهم.

وأضاف الدكتور طارق البرديسي خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الوحدات وذلك الطرح. يؤكد على عظمة هذا القائد، وانه جاء على موعد مع القدر، مشيرا إلى أن هذا الجهد التي تقوم به القيادة السياسية يأتي لتحقيق هذا الاستقرار وهذا الامل.