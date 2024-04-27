شباك نظيفة.. ماذا قال شوبير عن ابنه حارس الأهلي خلال مباراة مازمبي؟

علق الإعلامي أحمد شوبير على أداء مصطفي شوبير أثناء مباراة الأهلي أمام مازمبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:"مصطفى شوبير أول حارس في تاريخ الأهلي يحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا".

تأهل الترجي التونسي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، بتوقيع بوشنيبه، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي 2023-2024.

ونجح بوشينبه في تسجيل هدف الفوز للترجي في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، ليتأهل الترجي للمباراة النهائية بمجموع اللقاءين بنتيجة 2-0.

ويضرب الترجي موعدا في المباراة النهائية مع النادي الأهلي الذي تأهل بعد الفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة.

وتوقفت مباراة صن داونز والترجي التونسي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي 2023-24 بسبب الصواعق وهطول الأمطار.

وقرر حكم اللقاء إيقاف المباراة وطلب من لاعبي الفريقين مغادرة أرضية ملعب اللقاء والتوجه إلى غرفة الملابس، وأدت الصواعق والرياح إلى تعطل في في بعض الإنارة داخل الملعب.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 20 بعد انطلاقها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

واستؤنفت مباراة صن داونز والترجي التونسي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي 2023-24، بعد توقفها بسبب الصواعق وهطول الأمطار.

واستأنف اللقاء بداية من الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وأعلن ناديا صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، عن تشكيل مواجهة الفريقين، والمقرر لها في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي 2023-24.