خالد أبو بكر: حركة الاستثمار في مصر بدأت تتحرك.. وماشيين في الطريق الصح

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن حركة الاستثمارات بدأت قليلًا تتحرك بشكل ملحوظ في مصر، مشيدًا بإعلان شركة طيران أمريكية تسويق التاكسي الطائر فى مصر.



وأشار خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إلى أن نيخيل جويل، رئيس القطاع التجاري بشركة آرتشر للطيران الأمريكية، أكد أن الشركة تتطلع لتسويق التاكسي الطائر في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وترى أن هناك فرصا واعدة في المملكة العربية السعودية ومصر، مضيفا كما أن الشركة تبحث عن أفضل وجهة لإنشاء مصنعا لتصنيع طائرتها، والتسويق لها في الشرق الأوسط.

وعلى جانب آخرل، قال :"نحن نتحدث عن بداية ظواهر طيبة جدًا بدأت الحكومة المصرية في تطبيقها بروح جديدة للاستثمار، والكلام اللبين السطور كلام يبرهن على أن ملف الاستثمار والصناعة في مصر يشهد طفرة جدية وحقيقية وملموسة، واللي عنده مشروع مهما كان حجمه، يمكن الذهاب للمحافظ في محافظته، لبحث مشكلته، ودور المحافظ المساعدة، ولو استمرت الأمور هكذا، فأحنا بدأنا الطريق الصح".

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/ArQdF4zWBck4FTBc/?mibextid=ox5AEW