أول تعليق من وسام أبو علي على فوز الأهلي وتأهله لنهائي أفريقيا

شارك اللاعب أحمد حسن أول تصريح للاعب وسام أبو علي بعد فوز الأهلي على مازمبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"وسام أبو علي: سعيد بالهدف وبالتأهل لأول نهائي في مسيرتي مع الأهلي".

تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

نجح محمد عبد المنعم في تسجيل هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمي مازيمبي الكونغولي بعد عرضية من ركنية من علي معلول ليحولها برأسه للمرمي في الدقيقة 67، وضاعف وسام أبو علي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة على معلول ليحولها أبو علي بطريقة الكونغ فو في مرمى مازيمبي، واختتم الأهداف أكرم توفيق في الدقيقة 90+12 من عمر اللقاء .

ويضرب النادي الأهلي موعدا في المباراة النهائية مع الترجي التونسي الذي أقصى فريق ماميلودي صن داونز.