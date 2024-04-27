عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الأهلي القادم.. الترجي يتأهل لنهائي إفريقيا بالفوز على صن داونز

صدى البلد

تأهل الترجي التونسي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، بتوقيع بوشنيبه، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي 2023-2024.

ونجح بوشينبه في تسجيل هدف الفوز للترجي في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، ليتأهل الترجي للمباراة النهائية بمجموع اللقاءين بنتيجة 2-0. 

ويضرب الترجي موعدا في المباراة النهائية مع النادي الأهلي الذي تأهل بعد الفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة.

وتوقفت مباراة صن داونز والترجي التونسي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي 2023-24 بسبب الصواعق وهطول الأمطار.

وقرر حكم اللقاء إيقاف المباراة وطلب من لاعبي الفريقين مغادرة أرضية ملعب اللقاء والتوجه إلى غرفة الملابس، وأدت الصواعق والرياح إلى تعطل في في بعض الإنارة داخل الملعب.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 20 بعد انطلاقها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

واستؤنفت مباراة صن داونز والترجي التونسي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي 2023-24، بعد توقفها بسبب الصواعق وهطول الأمطار.

واستأنف اللقاء بداية من الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وأعلن ناديا صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، عن تشكيل مواجهة الفريقين، والمقرر لها في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي 2023-24.

تشكيل صن داونز

حارس المرمى: رونوين ويليامز.
خط الدفاع: كيكانا - مونداو - مفالا - موديبا.
خط الوسط: لونجا - اليندي - أوباس.
خط الهجوم: لورش - ثيمبا زواني - لوكاس ريبيرو.

تشكيل الترجي

حراسة المرمى: أمان الله مميش.
خط الدفاع: محمد بن علي - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد أمن بن حميدة.
خط الوسط: حسام تقا - غيلان الشعلالي - روجي أهولو - حسام الدين غشة.
خط الهجوم: يان ساس - رودريجو رودريجيز.

وفي مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، تمكن الترجي التونسي من تحقيق الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 1-0 بالمباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

وكان الترجي التونسي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد التغلب على أسيك ميموزا الإيفواري بركلات الترجيح، حيث انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي وفاز الترجي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

بالمقابل، تأهل صن داونز إلى نصف النهائي بعد التغلب على يانج أفريكانز التزاني، حيث انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي وفاز صن داونز في ركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد المنعم يفتتح التسجيل للأهلي في مرمي مازيمبي

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

منافس الأهلي القادم.. الترجي يتأهل لنهائي إفريقيا بالفوز على صن داونز

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

صدمة.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

موضوعات متعلقة

خلص الكلام| وسام أبو علي يسجل الهدف الثاني في مرمي مازيمبي

الترجي يفاجئ صن داونز بهدف في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا

محمد عبد المنعم يفتتح التسجيل للأهلي في مرمي مازيمبي

الـVAR تلغي هدف تقدم مازيمبي على الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 يتوج بطلًا لبطولة شمال إفريقيا

إضاعة الفرص والوقت| شوط أول سلبي بين الأهلي ومازيمبي

بعد توقف الصواعق.. استئناف مباراة صن داونز والترجي في نصف نهائي الأبطال

30 دقيقة| سيطرة أهلاوية على مازيمبي وفرص ضائعة بالجملة

ترشيحاتنا

أحمد موسي يهنئ النادي الأهلي بالفوز على مازيمبي

علي الطيب: مسلسل مليحة أحدث حالة من القلق في إسرائيل.. فيديو

نشرة المرأة والصحة| أسباب الكدمات الزرقاء لدي النساء.. خبير أبراج يتوقع مرور العالم بأزمات خطيرة.. سيدة في عمر 60 تفوز بلقب ملكة جمال بوينس آيرس

خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

يسرا اللوزي عن مسلسل صلة رحم: تصويرنا في بلد ثانية كأنه معسكر

معلول كلمة السر| رقم مميز لـ محمد عبد المنعم بهدفه في مرمى مازيمبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تشارك بـ4 سيارات سيدان ودفع رباعي بـ«معرض بكين».. لن تصدق مواصفاتها

لتجعله أكثر إحتشاما.. ماجدة الرومي تجري تعديلا على فستانها بحفلها في قصر عابدين

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مايان السيد الذهبي يثير الجدل

الصين: مكافأة مالية 1400 دولار لاستبدال السيارات القديمة بجديدة

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ