رئيس منطقة تعمير شمال سيناء: ما شهدناه من تنمية يصل إلى حد المعجزة

قال ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إن ما شهدته سيناء على مدار 10 سنوات وخاصة في الظروف التي مرت بها سنياء يكاد يصل إلى حد المعجزة، مؤكدًا أن ما كانت تشهده سيناء من اهتمام قبل عام 2014 كان هامشيًا ولم يصل لحد التنمية الحقيقية.

أهمية استراتيجية كبرى لمصر

وأضاف “إبراهيم” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم، السبت، أن سيناء تمثل أهمية استراتيجية كبرى لمصر وخاصة في الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن أول ما تكلف به جهاز تعمير سيناء هو إنشاء الطرق لربط سيناء بباقي مصر.



وأشار ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء إلى أنه بعد إنشاء الطرق تم إنشاء الإسكان الاجتماعي والتعاوني ومن ثم المشروعات الزراعية.