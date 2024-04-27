محافظ شمال سيناء: الدولة تتحمل 55% من سعر الوحدات برفح الجديدة |فيديو

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مدينة رفح الجديدة تم تخطيطها لتسمح بتواجد 700 ألف نسمة، متابعًا أنه تم تخطيط مدينة رفح الجديدة على 3 مراحل رئيسية.



دعم المرافق بنسبة 100%

وأضاف “شوشة" خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن المرحلة الأولى هي 272 عمارة تحتوي على 4352 شقة، لافتًا إلى أن الدولة تدعم 55% من قيمة الشقة بجانب دعم كافة المرافق من كباري وطرق ومياه وكهرباء وغيرها.

وأشار اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء إلى أن المرحلة الأولى مخصصة لأهالي رفح لأنهم أكثر الناس تضررًا من الإرهاب ويليهم أهالي مدينة الشيخ زويد.