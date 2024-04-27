مواصلة الاحتجاجات في جامعة كولومبيا للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة|شاهد

اندلعت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في غزة في حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع استمرار الحرب في قطاع غزة، حيث دعا الطلاب إلى وقف دائم لإطلاق النار ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



اعتقال أكثر من 100 متظاهر

وعلى الرغم من وصف بعض السياسيين الأمريكيين للطلاب المتظاهرين بـ "المعادين للسامية"، واعتقال المئات منهم، إلا أن الاحتجاجات المناهضة للحرب لا تزال تكتسب زخماً.

واعتقل مئات المتظاهرين في جامعة كولومبيا في الـ 18 أبريل، واعتقلت الشرطة أكثر من 100 متظاهر في جامعات نيويورك وجامعة ييل بعد أربعة أيام.

