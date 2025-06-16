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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء بأسماء الله الحسنى .. لقضاء الحاجة وزيادة الرزق

دعاء بأسماء الله الحسنى
دعاء بأسماء الله الحسنى
محمد شحتة

التعبد بذكر الله تعالى وبتكرار لفظ الجلالة أو غيره من أسمائه الحسنى لا مانع به شرعًا، ولذلك فلا مانع شرعا من ترديد دعاء بأسماء الله الحسنى فعن أنس رضى الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه.

دعاء بأسماء الله الحسنى

والله تعالى أمرنا بالدعاء بأسمائه الحسنى، لافتا أن الله تعالى يقول في كتابه العزيز "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا" ويقول أيضا "قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ".

ويستحب حينما نردد دعاء بأسماء الله الحسنى أن نقول:

"يا الله يا مالك المُلك يا ذا الجلال والإكرام يا حيّ يا قيّوم يا واسع يا مُجيب يا عفّو يا غفّار يا بَرّ يا توّاب يا هادي يا رشيد يا لطيف يا ستّار يسّر لي الالتزام بدِينك بخفيّ لُطفك".

"يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عينٍ وأصلح لي شأني كله".

"اللهمَّ إنّا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامّات ما عَلِمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا من كلَّ ذنبٍ، وتستر لنا كلَّ عيبٍ، وتكشف عنا كلَّ كربٍ، وتصرف وترفع عنّا كلَّ بلاءٍ، وتُعافينا من كلِّ محنةٍ وفتنةٍ وشِدَّةٍ في الدارين، وتقضي لنا كلَّ حاجةٍ فيهما، يا مَن هو الله الذي لا إله إلاّ هو، يا عالِم الغيب والشَّهادة سبحانك لا إله إلاّ أنت يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعلى الأعزِّ الأجلِّ الأكرم، يا ذا الجلال والإكرام".

"يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلاّ أنت يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعلى الأعزّ الأجلّ الأكرم، يا ذا الجلال والإكرام أن تصرف وترفع عنّا كلّ بلاءٍ".

"يا عفّو يا كريم اعفُ عنّا وارحمنا".

"اللهمَّ يا ظاهر اكتب لنا الخير واصرف عنّا شرّ ما قضيت".

دعاء أسماء الله الحسني للرزق

والتعبد بأسماء الله الحسنى ، يكون بالدعاء إلى الله بكل اسم بما يناسب هذا الاسم، فعند الحاجة إلى الرزق ندعو الله باسم الرزاق.

"يا غنيّ اغنِنا بفضلك عمّن سواك".

"يا رزاق اكتب لنا الخير كلّه عاجله وآجله".

"يا مُبدئ يا مُعيد يا ودود يا فعّالٌ لما تريد اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمّن سواك".

أسماء الله الحسنى كاملة

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة، ورواه الترمذي، وزاد فيه تعيين الأسماء على النحو التالي: هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْخَالِقُ، الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ، الْغَفَّارُ، الْقَهَّارُ، الْوَهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الْفَتَّاحُ، الْعَلِيمُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْمُعِزُّ، الْمُذِلُّ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْحَكَمُ، الْعَدْلُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، الْحَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْغَفُورُ، الشَّكُورُ، الْعَلِيُّ، الْكَبِيرُ، الْحَفِيظُ، الْمُقِيتُ، الْحَسِيبُ، الْجَلِيلُ، الْكَرِيمُ، الرَّقِيبُ، الْمُجِيبُ، الْوَاسِعُ، الْحَكِيمُ، الْوَدُودُ، الْمَجِيدُ، الْبَاعِثُ، الشَّهِيدُ، الْحَقُّ، الْوَكِيلُ، الْقَوِيُّ، الْمَتِينُ، الْوَلِيُّ، الْحَمِيدُ، الْمُحْصِي، الْمُبْدِئُ، الْمُعِيدُ، الْمُحْيِي، الْمُمِيتُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْوَاجِدُ، الْمَاجِدُ، الْوَاحِدُ، الصَّمَدُ، الْقَادِرُ، الْمُقْتَدِرُ، الْمُقَدِّمُ، الْمُؤَخِّرُ، الْأَوَّلُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْوَالِي، الْمُتَعَالِي، الْبَرُّ، التَّوَّابُ، الْمُنْتَقِمُ، الْعَفُوُّ، الرَّءُوفُ، مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، الْمُقْسِطُ، الْجَامِعُ، الْغَنِيُّ، الْمُغْنِي، الْمَانِعُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، النُّورُ، الْهَادِي، الْبَدِيعُ، الْبَاقِي، الْوَارِثُ، ‌الرَّشِيدُ، ‌الصَّبُورُ.

أسماء الله الحسنى دعاء بأسماء الله الحسنى دعاء أسماء الله الحسني للرزق أسماء الله الحسنى كاملة

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