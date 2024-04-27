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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يعلن عن زيادة إيرادات الميزانية الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت 27 إبريل 2024 عن زيادة في إيرادات الميزانية الروسية.

و أشار الرئيس الروسي في اجتماع حول الاقتصاد، إلى أن التطور التدريجي للاقتصاد الروسي له تأثير إيجابي على الميزانية الفيدرالية وإيراداتها تتجاوز بشكل كبير مستويات العام الماضي، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وقال بوتين: "لذلك، في الربع الأول، زادت الإيرادات غير النفطية والغاز بنسبة 43%، وبشكل عام، زادت إيرادات الميزانية الفيدرالية على مدى الأشهر الثلاثة بأكثر من 1.5 مرة مقارنة بالعام الماضي".

وأكد أن هذه الأرقام تؤثر أيضًا على مؤشرات أخرى، على وجه الخصوص، عجز الموازنة آخذ في التناقص.

وفي وقت سابق، أعلن بوتين أيضًا عن تباطؤ التضخم في البلاد.

الرئيس الروسى بوتين إيرادات الميزانية الروسية

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