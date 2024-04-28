أحمد السقا ومها الصغير.. ماذا قالا في أول تعليق على خبر الانفصال؟

بعد أكثر من 25 عاما من زواجهما، انتشرت تفاصيل حول انفصال الممثل المصري أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد قصة حب دامت 25 عاما من الزواج بدأت من التسعينات، وأثمرت عن 3 أبناء.

ونكشف خلال الفيديو التالي ما قاله الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير عن حقيقة الانفصال وتفاصيل ما حدث.

ويشارك أحمد السقا، كضيف شرف في فيلم “السرب” المنتظر عرضه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وحددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتجة لفيلم “السرب” يوم 1 من شهر مايو القادم موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى السينمات.