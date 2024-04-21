أحمد السقا يفاجئ مصطفى أبو سريع: فنان ونجح في إسعاد المشاهدين

حل الفنان مصطفى أبو سريع ضيفا ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" للحديث عن دوره الناجح في مسلسل "العتاولة".

وقال "مصطفى أبو سريع"،: فريق العمل كان السبب الأساسي في نجاح المسلسل، واهتم مدى تقبل المشاهد الشخصية وتأثره، متابعا: "أحمد السقا وشه حلو على كل ممثل اشتغل معاه".

وفاجئ الفنان أحمد السقا بمداخلته الهاتفية وحديثه عن مصطفى أبو سريع، قائلا:" مصطفى أستاذ في مجاله وقدم الشخصية بنجاح".

واسترسل:" القاموس كله لا يكفي للحديث عن مصطفى، فهو فنان كوميدي ونجح في إسعاد المشاهدين"، متابعا:" دور مصطفى كان قادر على إسعاد وإبكاء المشاهد".