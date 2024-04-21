"كان ارتجالي".. مصطفى أبوسريع يكشف كواليس مشهد "المال الحلال أهو" بمسلسل العتاولة

حل الفنان مصطفى أبو سريع ضيفا ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" للحديث عن دوره الناجح في مسلسل "العتاولة".

وقال "مصطفى أبو سريع"،: مشهد "المال الحلال أهو" ارتجال شخصي، ولم يكن في الشخصية، متابعا:" حاولت أبين شخصية عاطف في المسلسل من خلال بداية المشهد".

وأكمل: المخرج أحمد خالد موسى، ساعده كثيرا في نجاح شخصيته في المسلسل، متابعا:" الفضل يرجع لأحمد..ولما عرضت عليه الفكرة شجعني بشكل كبير".

وأضاف :"طلبوني في الأفراح والإعلانات لأقدم الأغنية فقط"، متابعا:" عاوزني أقول المال الحلال اهو حتى لو دي فلوس مسروقة".

