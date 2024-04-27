زلزال 6.3 ريختر يضرب جاوة بإندونيسيا

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.3 درجة بمقياس ريختر منطقة جاوة الإندونيسية يوم السبت، على بعد حوالي 102 كيلومتر جنوب بنجار، حسبما أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض. وأدى الزلزال، الذي وقع على عمق 65 كيلومترا، إلى الشعور بهزات حتى جاكرتا، عاصمة البلاد. ولحسن الحظ، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.

انتقل العديد من السكان إلى منصات مثل Volcano Discovery لمشاركة تجاربهم أثناء الزلزال. ووصف أحد سكان جاكرتا الاهتزاز بأنه "ضعيف للغاية"، حيث شعر به من الطابق الثاني لمنزله مع اهتزاز خفيف ولكن دون أي ضرر واضح. وبالمثل، روى أحد سكان جاوة الغربية أنه كان في السرير عندما بدأ الهز، وشبهه بصوت الصخور المتدحرجة مما دفعهم إلى الإخلاء في الخارج بحثًا عن الأمان.

أعرب شخص آخر من يوجياكارتا عن عدم يقينه أثناء الزلزال، وتساءل عما إذا كان مجرد صوت جهير مرتفع. ووصفوا الإحساس بتحرك السرير وتمايل الستائر، مما يشير إلى التأثير الملموس للهزات حتى في المناطق البعيدة عن مركز الزلزال.

على الرغم من الهزات واسعة النطاق، لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات كبيرة في هذا الوقت. تؤكد الاستجابة للزلزال على قدرة المجتمعات المحلية في إندونيسيا على الصمود، والتي اعتادت على النشاط الزلزالي وغالباً ما تتخذ تدابير احترازية خلال مثل هذه الأحداث.