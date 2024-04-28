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إلهام أبو الفتح
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دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟

السادات
السادات

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات جسّد استراتيجية التعالي كما وصفها مستشار الأمن القومي الأمريكي وزير الخارجية الأسبق، هنري كسينجر، والذي لخص حياته وتحدياته.

وأضاف حمودة، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السادات جمع بين سمتين مهمتين، الأولى القيم الأخلاقية والإنسانية والتي أخذها في الاعتبار وهو يصنع سياساته، والثانية استعداده للمغامرة لتحقيق أهداف تبدو مستحيلة والدليل على ذلك عملية السلام.

وأوضح أن فكرة السلام لدى السادات كانت هدفًا إنسانيًا مطلقًا، وفي الوقت نفسه كانت جزءًا من تكوينه الإنساني، وبحسب كيسنجر تجاوز نمط الأيديولوجية العربية وصنع سلامًا مع إسرائيل.

وأشار إلى أن كيسنجر استعرض إرادة السادات الفولاذية وإرادته الجريئة، كما خطط السادات ونفذ أجندة دبلوماسية وعسكرية أدت إلى استعادة سيناء، وأسس تحالفًا بين مصر والولايات المتحدة، وأطلق واقعًا جديدًا في الشرق الأوسط باتفاقيات كامب ديفيد.

ونوّه بأن كيسنجر قال إن السادات استرد كذلك ثقة مصر في نفسها بعد هزيمة يونيو 67، وضمن سلامًا مع إسرائيل قائمًا على فلسفة متعالية على الوضع الراهن في ذلك الوقت، وكل هذا جعل سنوات حكم السادات قصيرة لكنها مذهلة في سجلات التاريخ.

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