قبل إغلاق مبادرة استيراد السيارات.. أمين عام الشعبة يكشف تفاصيل جديدة للمصريين بالخارج

أكد عماد عبد المجيد، أمين عام شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية، أنه اليوم وغدا، آخر موعد لتسجيل المصريين بالخارج في مبادرة إستيرد السيارات، مشيرا إلى أن المصريين يمكنهم التسجيل على موقع المبادرة.

وقال عماد عبد المجيد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “رشا مجدي و نهاد سمير”، إن المبادرة هدفها أنه من حق المصريين بالخارج الذين لديهم حساب بنكي، الاستفادة من المبادرة، مؤكدا أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، لافتًا إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

وتابع أمين عام شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية، أنه بعد تحرير سعر الصرف، أصبح سعر السيارات قل ما بين 10% إلى 15%.