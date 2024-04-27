المالية : بعد يومين انتهاء مبادرة تيسير استيرد السيارات

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن ارتفاع معدلات الإفراج النهائي عن سيارات المصريين العاملين بالخارج بموجب مبادرة تيسير عمليات استيراد السيارات من الخارج إلي 27 ألف سيارة منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن، موضحا أن إجمالي الحصيلة بلغت 760 مليون دولار

قال وزير المالية في تصريحات له اليوم، إن الحكومة مستمرة في تيسير اجراءات استفادة المصريين بالخارج بتلك المبادرة وزياد أعداد المستفيدين في الأسرة الواحدة من دخول تلك السيارات للبلاد.

وقال وزير المالية إنه من المقرر انتهاء المبادرة بعد غدا وتحديدا الإثنين القادم.

واطلقت وزارة المالية في نوفمبر 2022 مبادرة تيسير استيراد السيارات من الخارج للمصريين العاملين بالخارج، لدعم الموارد الدولارية للخزانة العامة .

واعلنت وزارة المالية عن موافقتها على اصدار أكثر من ربع مليون موافقة استيرادية لتيسير عمليات استيراد السيارات من الخارج بحيث تعد تلك الموافقات صالحة لمدة 5سنوات بحيث يمكن للمواطنين استيراد أي موديل يرغب فيه.

وأوضح معيط، أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، لافتًا إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

وأشار وزير المالية، إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، موضحًا أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».

من جانبه قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن 470 ألفًا من المواطنين المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم فى التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد السيارات حتى الآن.. حيث قاموا بفتح حسابات إلكترونية على هذه المنصة الرقمية.. وكتبوا بياناتهم ورفعوا المستندات وتم إخطارهم بالرسوم المستحقة.. مشيرًا إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم «15460» للرد الفورى على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن هناك مجموعة عمل بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة المالية، تتولى بالتنسيق مع المختصين بمصلحة الجمارك، تذليل أي عقبات وتيسير إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، لافتًا إلى أنه يتم تلقى أسئلة المستفيدين من المواطنين المقيمين بالخارج من خلال رقم موبايل وواتس آب: 01142335222، ويتم أيضًا التعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.