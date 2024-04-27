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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنتهي بعد غد.. معلومات عن مبادرة سيارات المصريين بالخارج

سيارات المصريين بالخارج
سيارات المصريين بالخارج

أعلنت وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي مد مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، حتى 29 أبريل الجاري، لإتاحة مدة أكبر للتسجيل.

ويتبقى يومان على انتهاء الموعد الأخير للتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

في التقرير التالي نرصد  شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج، وفقا للقانون.

ونص قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، الاستفادة من أحكامه في حالة استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، والتي تتمثل في الآتي:

لا يقل عمر المتقدم للاستفادة عن 16 سنة.. وأن يكون المبلغ المقدم بالعملة الأجنبية.

يجب أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها حديثة (2020 أو أحدث).

يجب سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.

يشترط وجود إقامة قانونية سارية للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات.

يشترط استيفاء كافة إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

يجب تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

خطوات التسجيل

تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج

إنشاء حساب بالبريد الإلكتروني.

استكمل بيانات الحساب والتي تتضمن: “الاسم- تاريخ الميلاد- الرقم القومي- بلد الإقامة- رقم مستند الإقامة ونوعه- وسيلة التواصل- بيانات الحساب البنكي بالخارج".

اختيار السيارة المراد استيرادها من أيقونة حاسبة الرسوم.

استكمال طلبك بالموافقة على الشروط والاحكام.

اتبع تعليمات التحويل البنكي.

تابع الطلب بعد التحويل للحصول على الموافقة الاستيرادية.
 

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