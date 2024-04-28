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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل هامة عن حالة الطقس.. وتحركات جديدة لأسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

الذهب والدولار والأرصاد
الذهب والدولار والأرصاد

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

القاهرة 31.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات |تفاصيل

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 28-4-2024.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:
العظمى الصغرى

القاهرة 31- 18

شرم الشيخ 33- 24

الإسكندرية 24 - 17
مطروح 23 -15
بورسعيد 25 - 18
حلايب 29- 23

أسوان 37- 24

هذه هي قيمة الدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28 أبريل

استعرض برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامية رشا مجدي المذاع عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد 28 أبريل 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.94 جنيه للبيع و47.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 51.24 جنيه للبيع، و51.12 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 59.63 جنيه للبيع، و59.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 12.78 جنيه للبيع، و12.75 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 155.70 جنيه للبيع، و155.32 جنيه للشراء.

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024

استعرض برنامج «صباح البلد»، تقديم الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الأحد 28 أبريل 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر الذهب سجل اليوم الأحد

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3542 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3100 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24800 جنيه.

الذهب سعر الدولار العملات الأجنبية والعربية الأرصاد درجات الحرارة

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