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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولار بـ47.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في تعاملات اليوم| فيديو

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم - سعر الدولار

استعرض برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.96 جنيه للبيع و47.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 51.26 جنيه للبيع، و51.11 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 59.65 جنيه للبيع، و59.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 12.78 جنيه للبيع، و12.75 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 155.84 جنيه للبيع، و155.17 جنيه للشراء.

العملات أسعار العملات العملات الاجنبية الدولار صباح البلد صدى البلد

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