تم بمحافظات التأمين الصحي الشامل.. وزير الصحة: كل مستشفى يوجد بها بنية معلوماتية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن كل مستشفى لا بد أن يكون لها بنية تحتية معلوماتية، وأن تكون بداخل كل مستشفى وهو ما تم في المحافظات التي يوجد بها برنامج التأمين الصحي الشامل.

وقال خالد عبد الغفار، خلال الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي، لافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، أن ما يقرب من 700 مستشفى حكومي تم العمل على الربط بينها.

وتابع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يتم العمل على ربط كل المستشفيات بشبكة من الالياف الضوئية، والتي لها القدرة على تداول ونقل المعلومات بشكل سريع.