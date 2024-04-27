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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تهنئ الدكتور إيهاب هيكل ومجلس نقابة أطباء الأسنان بالفوز في الانتخابات

الدكتور إيهاب هيكل
الدكتور إيهاب هيكل

هنأ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور إيهاب هيكل، لفوزه بمنصب نقيب عام أطباء الأسنان، لدورة نقابية ثانية، وذلك في انتخابات النقابة التي عقدت أمس، الجمعة 26 أبريل، كما هنأ مجلس النقابة الجديد بثقة أعضاء الجمعية العمومية.

يذكر أن الدكتور إيهاب هيكل تخرج في كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، وحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، كما قام بتدريس مادة إدارة العيادات بجامعتي MSA والدلتا، وهذه الدورة النقابية هي الثانية له على التوالي، كنقيب عام، وسبقها دورة كعضو مجلس نقابة عامةً تولي فيها مناصب وكيل النقابة وأمين الصندوق.

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