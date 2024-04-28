لليوم الثاني.. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لشدة الرياح وسوء الأحوال الجوية

قررت سلطات الطيران المدني، وسلطات أرض مطار البالون الطائر بالأقصر، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد، إلغاء جميع رحلات البالون الطائر بمطار البر الغربي، بسبب سرعة الرياح، وعدم وضوح الرؤية وقت الإقلاع، فتم إلغاء جميع الحجوزات من تداعيات الطقس السيئ الذي اجتاح الأقصر منذ يوم الجمعة.

وقال أحمد عبود، ممثل شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، فى تصريح اليوم، إنه تقرر إلغاء الرحلات لليوم الثاني علي التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية بالنسبة لحركة البالون الطائر وانعدام الرؤية، وزيادة سرعة الرياح التي كانت تزيد على السرعة المسموح بها لطيران البالون، وذلك في إطار الحرص على حياة السائحين.



وأضاف أن طياري البالون أطلقوا اليوم أكثر من بالونة اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الرياح غير مناسبة للإقلاع، بجانب وجود ضعف الرؤية في السماء، وهما عاملان كانا أيضا سيؤديان إلى تعدي الحد المسموح به في الارتفاع.

وأكد عبود أنه على الفور صدر القرار من ملاح الشركة المصرية للمطارات بوقف الرحلات، ما أدى لإلغاء حجوزات السائحين لليوم الثاني علي التوالي.

وأشار إلى أن السياح فى الرحلات يحلقون على ارتفاع من 1200 قدم وحتى 1500 قدم للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقا وغربا فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، وتضم محافظة الأقصر حاليا 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر.

وتابع: “وتستعد الشركات يوميا فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة للاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى”.

وأكد عبود أن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة في العالم، وأن الأقصر أحدى أشهر المدن العالمية السياحية في هذا المجال.