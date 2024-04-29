انتهاء حياة خمسيني وإصابة أب ونجله فى انهيار منزل بسوهاج

لفظ عامل في بداية العقد السادس من العُمر أنفاسه الأخيرة بينما أصيب عامل آخر ونجله بإصابات متفرقة بالجسم؛ إثر انهيار جدار منزل مبني بالطوب اللبن بدائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع عامل وإصابة عامل آخر ونجله بإصابات متفرقة بالجسم لانهيار جدار بمنزل عليهم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین انهيار جدار بمنزل ملك المدعو 'محمود ع.م.ا' 52 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، ونتج عن ذلك إصابة كلاً من: مالك المنزل بـ اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ونجله المدعو 'حسام م.ع' 25 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بـ اشتباه كسر بالساق اليسري، وتم نقلهما إلى مستشفى جرجا العام، ووالد زوجة الثاني 'عبد الواحد ع.م.م' 50 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بـ كدمات بالظهر والرأس، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

وأفاد مالك المنزل أثناء قيامه و المذكوران بهدم المنزل سقط عليهم الجدار المشار إليه، مما أدى لإصابتهما ووفاة الأخير، ونفي الشبهة الجنائية، وقال نجل المتوفي المدعو 'رجب ع.ع' 26 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم وأضاف بأن والده كان يعمل مع مالك المنزل، ونفى الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.