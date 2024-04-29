عامل ينهي حياة صديقه بـ"خرطوش" في سوهاج

انتهت حياة عامل في نهاية العقد الثالث من العُمر؛ إثر إصابته برش خرطوش بالظهر، عن طريق الخطأ، وذلك أثناء عبث صديقه بسلاح خرطوش كان بحوزته، حيث خرج منه طلق خرطوش عن طريق الخطأ، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع عامل إثر إصابته برش خرطوش بالظهر وذلك أثناء عبث صديقه بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقه بطريق الخطأ بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'أحمد خ.ع.ا.ق' 27 سنة، عامل، ويقيم بدائرة المركز، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية اللازمة بالمستشفى، كما تبين أنه أثناء تواجد المجني عليه برفقة صديقيه كلاً من:" المدعو أحمد ع.ا.م، 23 سنة، سائق توك توك، وشقيقه المدعو محمد ع.ا.م، 17 سنة، عامل، ويقيمان بدائرة المركز".

وحال عبث الثاني بسلاح خرطوش كان بحوزته خاص بشقيقه الأول خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ ونتج عن ذلك إصابة المذكور التي أودت بحياته وذلك دون قصد منه.

وأفاد والد المتوفي المدعو (خالد ع.ا، 55 سنة، ويقيم دائرة مركز جرجا)، بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية، وتم ضبط المتهمين والسلاح المُستخدم بإرشاد الثاني، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.