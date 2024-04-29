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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري المنيا تضبط كميات من اللحوم الفاسدة في حملات رقابية

حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين .

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قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت عدد من الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم بجميع مراكز المحافظة على مدار شهر ابريل الجاري، حيث أسفرت الحملات عن تحرير53 محضراً مخالفاً، وضبط ٥٤٠٥ كجم لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة ودواجن وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط ٢٢١.٥٥٠ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم استقبال وذبح 7660 رأس ماشية بالمجازر حيث يتم الذبح تحت الإشراف البيطري الكامل في المجازر على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة مؤكداً على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية غير صالحة للاستهلاك مديرية الطب البيطري بالمنيا وردع المخالفين

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