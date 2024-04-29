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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود الإسماعيلية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بالاسماعيلية

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الإسماعيلية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للفئات الأولى بالرعاية بكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.  

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والعمل علي خفض معدلات الفقر، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف المصري .

 حيث تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية بمدرسة الضبعية، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، وذلك على مدار يومي السبت والأحد ٢٧ و٢٨  أبريل ٢٠٢٤.

حيث استقبلت القافلة ١٥٥٤ حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد "بشارة" على ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.

ومن جانبها أشارت الدكتورة ريم مصطفى مدير عام مديرية الصحة بالإسماعيلية، خلال تفقدها القافلة في اليوم الأول، إلى أن القافلة تضمنت ٦ تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة وجراحة مسالك والجلدية والأسنان وعيادة أنف وأذن وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم ١٠٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال ٥٢٤ حالة بعيادة الباطنة، ١٤٠ حالة بعيادة الجراحة،١٨٠ حالة بعيادة المسالك،٣٥٠ حالة بعيادة الأطفال،١٧ حالة بعيادة تنظيم الأسرة، ٨٠ حالة بعيادة النساء، ٢١٨ حالة بعيادة الأسنان، ٤١ حالة بعيادة السكر والضغط، بالإضافة إلى ٤ حالات بالأشعة.

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وزارة التنمية المحلية محافظة الاسماعيلية الخدمات الطبية

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