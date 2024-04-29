أخبار التوك شو.. أسعار الذهب والدولار.. حالة الطقس اليوم.. فيديو

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الخميس 29 -4-2024، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار، وحالة الطقس.

استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 29 أبريل 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب سجل اليوم الأثنين

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3542 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3100 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24800 جنيه.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.79 جنيه للبيع و47.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.11 جنيه للبيع، و50.99 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.70 جنيه للبيع، و59.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.74 جنيه للبيع، و12.71 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 155.23 جنيه للبيع، و154.83 جنيه للشراء.



وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بشبورة مائية في الساعات المسائية والصباحية، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء القيادة.

وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية »، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: أن الأيام الحالية هناك فرص لسقوط الأمطار، ولكن هذه الأمطار ستكون على مناطق جنوب سلاسل البحر الأحمر، ومنطقة جنوب سيناء.

وأشارت إلى أن الأمطار ستكون متوسطة وخفيفة، ورعدية، وأن هذه الأمطار مستمرة اليوم وغدًا الثلاثاء، ولذلك على المواطنين توخي الحذر، وأنه من الممكن أن يكون هناك سيول بالمحافظات السالف ذكرها.

ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة هناك شائعات كثيرة تنشر عن الأرصاد الجوية، ولذلك على المواطنين متابعة أخبار الأرصاد من المصادر الرسمية، أو من خلال الصفات الرسمية للهيئة العامة للأرصاد.

