عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو| أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس وآخر مستجدات الساحة الإقليمية

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم، الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، نرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


 مصدر رفيع المستوى: مصر حذرت مرارا من التداعيات الخطيرة حال عزم إسرائيل اقتحام رفح
صرح مصدر رفيع المستوى بأن الاتصالات بين مصر وإسرائيل اقتصرت حول الهدنة على الوفود الأمنية فقط ولا صحة لما تداولته وسائل إعلامية حول لقاءات مخططة لمسئولين مصريين مع نظرائهم الإسرائليين.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الأسواق
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

أسعار العملات الأجنبية والدولار في تعاملات اليوم
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.
 

انخفاض في قيم الحرارة 5 درجات.. رسالة من الأرصاد للمواطنين
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة سيشهد انخفاضا في قيم الحرارة بأغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال صعيد مصر.

الطماطم بـ5 جنيهات .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 26 إبريل
استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم الجمعة.

 

4 محاور|كيف حافظت مصر على حقوق الملكية الفكرية؟

قال الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، إن استراتيجية الملكية الفكرية بمثابة خطة طويلة المدى لإعادة النظر مرة أخرى لمكون الملكية الفكرية في مصر، حيث تركز في مضمونها على 4 محاور رئيسية.

مثلث تنمية "مطروح العلمين سيوة" يوفر الآلاف من فرص العمل.. فيديو

أكد الدكتور آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أنَّ المشروع ليس طريق عادي إنما «حلم من أحلام مصر تحقق في الجمهورية الجديدة».
 

موديست يرحل.. إدارة الأهلي تتخذ القرار النهائي.. فيديو

أكد الناقد الرياضي مهيب عبد الهادي، أن إدارة النادي الأهلي، أبلغت وكيل أعمال مهاجم الفريق انطوني موديست، أنه لن يكون تجديد لموسم جديد، وأن هذا الموسم هو الأخير للاعب بالفريق.

 

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر
أكد الناقد الرياضي مهيب عبد الهادي، أن هناك لاعبة من أهم نجوم النادي الأهلي، قد يرحل هذا الموسم بنسبة كبيرة، موضحًا أن هذا اللاعب هو محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.


تريليون جنيه.. أستاذ اقتصاد: سيناء تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن سيناء استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات وأصبحت جاذبة للمستثمرين، حيث تجاوز حجم الاستثمارات فيها 400 مليار جنيه، ومتوقع أن تصل لـ تريليون جنيه خلال الفترة القادمة.

الذهب أسعار العملات مصر اقتحام رفح الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

الأهلي ومازيمبي.. مفاجأة في التشكيل المتوقع للمباراة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

إعارة أو بيع| ناقد رياضي: الموسم الجاري هو الأخير لـ كهربا مع الأهلي

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

صابرين : طلاقي لا يهم أحدا غيري وممكن أتزوج مرة أخرى

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الروسي: موسكو مستعدة لتوسيع التعاون العسكري والفني مع إيران

مصدر رفيع المستوى: وفد أمني مصري يصل تل أبيب بمختصين بالملف الفلسطيني

ماذا يحدث لك عند ذكر الله؟.. خطيب المسجد الحرام: أكثروا منه لـ15 سببا

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

اليوم العالمي للملكية الفكرية 2024.. حكم تقليد العلامات التجارية وماذا قال الرسول عنها؟

بحث جهود حل الأزمة الليبية.. رئيس المخابرات المصرية يلتقي المستشار عقيلة صالح.. اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاكل صحية خطيرة وراء الإصابة بجفاف العين.. احذرها

نشرة المرأة والصحة.. فستان هيفاء وهبي يثير ضجة و7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف الإمساك

ضعي الخيار على فروة الرأس.. والنتيجة تدهشك

مرض مؤلم يصيب العين ويتسبب في جفافها.. تعرف على أعراضه

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ