توك شو| أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس وآخر مستجدات الساحة الإقليمية

تناولت برامج التوك شو اليوم، الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، نرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



مصدر رفيع المستوى: مصر حذرت مرارا من التداعيات الخطيرة حال عزم إسرائيل اقتحام رفح

صرح مصدر رفيع المستوى بأن الاتصالات بين مصر وإسرائيل اقتصرت حول الهدنة على الوفود الأمنية فقط ولا صحة لما تداولته وسائل إعلامية حول لقاءات مخططة لمسئولين مصريين مع نظرائهم الإسرائليين.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الأسواق

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

أسعار العملات الأجنبية والدولار في تعاملات اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.



انخفاض في قيم الحرارة 5 درجات.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة سيشهد انخفاضا في قيم الحرارة بأغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال صعيد مصر.

الطماطم بـ5 جنيهات .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 26 إبريل

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم الجمعة.

4 محاور|كيف حافظت مصر على حقوق الملكية الفكرية؟

قال الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، إن استراتيجية الملكية الفكرية بمثابة خطة طويلة المدى لإعادة النظر مرة أخرى لمكون الملكية الفكرية في مصر، حيث تركز في مضمونها على 4 محاور رئيسية.



مثلث تنمية "مطروح العلمين سيوة" يوفر الآلاف من فرص العمل.. فيديو

أكد الدكتور آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أنَّ المشروع ليس طريق عادي إنما «حلم من أحلام مصر تحقق في الجمهورية الجديدة».



موديست يرحل.. إدارة الأهلي تتخذ القرار النهائي.. فيديو

أكد الناقد الرياضي مهيب عبد الهادي، أن إدارة النادي الأهلي، أبلغت وكيل أعمال مهاجم الفريق انطوني موديست، أنه لن يكون تجديد لموسم جديد، وأن هذا الموسم هو الأخير للاعب بالفريق.

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

أكد الناقد الرياضي مهيب عبد الهادي، أن هناك لاعبة من أهم نجوم النادي الأهلي، قد يرحل هذا الموسم بنسبة كبيرة، موضحًا أن هذا اللاعب هو محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.



تريليون جنيه.. أستاذ اقتصاد: سيناء تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن سيناء استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات وأصبحت جاذبة للمستثمرين، حيث تجاوز حجم الاستثمارات فيها 400 مليار جنيه، ومتوقع أن تصل لـ تريليون جنيه خلال الفترة القادمة.